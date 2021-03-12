Варшава, , 09:17 — REGNUM С 13 марта в Поморском воеводстве Польши вводится локдаун на две недели. С 15 марта — в Мазовецком и Любушском воеводствах. Об этом, как сообщает Polskie Radio, сообщил 11 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции.

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Недзельский подчеркнул, что данное решение было принято в результате «лавинного роста» случаев заражения коронавирусом в этих воеводствах в последние дни.

«В этих трех воеводствах будут закрыты гостиницы, ограничена работа торговых центров, будут закрыты кино, театры и другие культурные учреждения. Будут закрыты также спортивные объекты, бассейны и сауны», — сообщил министр.

Недзельский также добавил, что в указанные регионы поступит около 25 миллионов масок, которые местные жители смогут получить бесплатно. Их распределением займутся местные органы власти.