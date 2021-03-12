Сеул, , 09:23 — REGNUM Модернизация американских систем противоракетной обороны, расположенных на территории Южной Кореи, не предполагает установки нового оборудования или переброски новых подразделений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK) Питерс Ли.

Днём ранее командующий американскими войсками Роберт Абрамс сообщил о том, что Вашингтон намерен развернуть в текущем году два «особых» противоракетных средства в дополнение к уже имеющимся.

Данное высказывание породило предложение о том, что США планируют разместить на территории Южной Кореи дополнительные системы ПРО THAAD.

Представитель командования не уточнил об «особых» средствах противоракетной обороны, однако добавил, что они (средства противоракетной обороны) обеспечат возможность «поддерживать высокий уровень готовности к отражению возможной угрозы».

Между тем, в министерстве обороны Южной Кореи также сообщили о том, что Сеул и Вашингтон не обсуждали вопрос размещения дополнительных средств противоракетной обороны на Корейском полуострове.