Элиста, , 09:16 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 36 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 12 марта.

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В настоящее время в ковидных стационарах находятся 485 человек. Состояние 13 пациентов оценивается как тяжёлое, семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаются 3 507 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии установлен 19 471 случай заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 18 526 пациентов.

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