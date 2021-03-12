Барнаул, 12 марта, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин не понимает, почему Центробанк решил, что льготную ипотеку в Алтайском крае пора сворачивать. В комментарии на своей странице Facebook он также отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

«Когда в 2020 году случился бум покупок квартир, строительная сфера Алтайского края оказалась к этому не готова. Новых проектов в стадии стройки в Барнауле было мало, потому что до этого было мало земли под застройку. В итоге всё, что висело на рынке, быстро распродавалось, был просто взрывной рост спроса. А значит, и рост цен. Именно поэтому в Алтайском крае, считает Набиуллина, льготную ипотеку надо сворачивать. Ну, а куда ценам ещё расти?

Только инфляцию разгонять. А что надо? Нужно много строить. Тогда рост спроса разлился бы по всем ЖК, а не по четырём-пяти. И тогда бы льготная ипотека могла бы ещё сильнее простимулировать развитие города и переселение людей в новое жильё. Впрочем, этого уже не сделано. Но вопрос с объёмами строительства (и выделением земли под него) надо решать теперь уже хотя бы на будущее».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что негативных эффектов от продления льготной ипотеки (под 6,5%) на покупку жилья в новостройках можно избежать, отставив эту программу лишь в 24 российских регионах, заявила на днях председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете «Известия».

По её словам, в таких регионах, как Алтай, Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Томская, Омская, Ростовская, Астраханская, Саратовская, Волгоградская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Тверская, Ярославская, Псковская, Оренбургская, Челябинская и Курганская области, предложение жилья на первичном рынке выше, чем в среднем по стране, а спрос имеет недостаточно высокий уровень.

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