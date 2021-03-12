Ташкент, , 09:16 — REGNUM Во время узбекско-киргизского бизнес-форума в Ташкенте подписаны инвестиционные и торговые контракты на сумму $127,6 млн, сообщили в министерстве экономики и финансов Киргизии.

Форум прошел 11 марта в рамках официального визита киргизского лидера Садыра Жапарова в Узбекистан. В мероприятии приняли участие представители компаний в сфере легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, пищевой промышленности и по другим направлениям.

В министерстве отметили, что представители Киргизии и Узбекистана планируют подписать план развития промышленной кооперации, который предусматривает реализацию 60 проектов на $550,4 млн.

Ранее в пресс-службе президента Узбекистана сообщили, что соглашение о развитии промышленной кооперации предусматривает реализацию около 50 проектов.

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