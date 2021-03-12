Скопин, Рязанская область, 12 марта 2021, 09:19 — REGNUM Квартиру в аварийном состоянии передали чиновники сироте в Скопине Рязанской области. После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Муниципальный контракт на приобретение квартиры для сироты администрация города заключила весной 2020 года. Комиссия осмотрела жильё и признала помещение соответствующим санитарным и техническим требованиям, а также условиям контракта. Однако фактическое состояние квартиры не позволяет проживать в нём, это подтвердила проверка Скопинской межрайонной прокуратуры.
По материалам надзорного ведомства возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.