Москва, , 09:14 — REGNUM В марте-апреле начнутся поставки лекарств от нового завода «Биокад» в Зеленограде», сообщил 12 марта мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, с предприятием правительство столицы заключило офсетный контракт, означающий гарантированные закупки части продукции. До конца 2027 года производитель будет поставлять в московские больницы около 40 различных лекарств.

Всего, как рассказал мэр Москвы, столица заключила пять офсетных контрактов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Москвы и Московский эндокринный завод заключили десятилетний офсетный контракт, по которому инвестор локализует в столице выпуск 20 наименований лекарственных средств.

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