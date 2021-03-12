Анапа, Краснодарский край, , 09:13 — REGNUM В Анапе из загоревшегося восьмиэтажного жилого дома эвакуированы 300 человек, сообщили в пресс-службе администрации региона 12 марта.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 04:19. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелся мансардный этаж восьмиэтажного жилого дома, существует угроза распространения пожара, объявлен повышенный ранг пожара.

К 06:30 огонь распространился на 1500 кв. м, пожарные подразделения проводят тушение пожара так же с применением высотной техники. В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативного штаба.

В ликвидации огня задействовано 130 человек и 34 единицы техники. Приведены в готовность три опорных пункта по тушению крупных пожаров спасательных отрядов Анапы, Геленджика и Славянска-на-Кубани.

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