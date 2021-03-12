Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM Из центра социальной помощи семье и детям в Екатеринбурге совершили побег шестеро подростков. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД города.

Сбежавшие самовольно покинули учреждение, относящееся к Чкаловскому району города. Побег был совершён 10 марта 2021 года. Теперь подростков разыскивают полицейские.

Беглецы периодически выходят на связь по мобильному телефону или с помощью мессенджеров, но не хотят возвращаться в центр, добавили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из детского дома в Курганской области сбежала девочка, жаловавшаяся на условия содержания.

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