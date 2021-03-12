Кош-Агачский район, Алтай, , 09:12 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, что на семь случаев больше, чем накануне, 11 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в числе заразившихся девять детей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Носители выявлены на территории семи районов и Горно-Алтайска. Лидером по приросту стал Кош-Агачский район, где диагноз подтвердился у десяти местных жителей. В столице региона зарегистрировано пять новых носителей.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии в республике достигло 16 426. Из них к настоящему времени от COVID-19 выздоровели 16 171 человек. Зарегистрировано также 204 летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Горном Алтае скончались ещё три пациента с COVID-19