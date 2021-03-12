Варшава, , 09:10 — REGNUM В польских Татрах на 12 марта объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили представители Института метеорологии и водного хозяйства Польши на странице в соцсети Twitter.

«Порывы ветра в Татрах 12 марта могут достигать скорости в 110 км/ч. Днем ветер будет порывистый, но его скорость будет немного ниже указанной. Скорость достигнет максимума вечером. На остальной территории Польши скорость ветра не превысит 70 км/ч. Ожидается, что ветер будет южный и юго-восточный», — говорится в сообщении.

В сообщении указано, что сильный ветер в горах может стать фактором, который спровоцирует сход лавин. Кроме того, он будет сопровождаться снегопадом, и из-за такой погоды за короткое время могут быть заметены дороги в горах, что усложнит ориентацию для находящихся там.

Предупреждение действует до 13 марта — в субботу порывы ветра должны утихнуть.