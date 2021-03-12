Анапа, Краснодарский край, , 09:12 — REGNUM Усилившийся ветер препятствует пожарным в ликвидации возгорания в восьмиэтажном доме в Анапе. Об этом 12 марта сообщил начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник.

«Погода мешает, учитывая то, что было усиление ветра, как раз ранг пожара из-за этого и увеличился. То есть там «работал» сильный восточный и северо-восточный ветер, поэтому раздув и пошел», — приводит его слова ТАСС.

Также Колесник отметил, что присутствие осадков могло бы помочь пожарным, однако они отсутствуют и уточнил, что порывы ветра сохранятся 12 марта до 10:00—11:00 мск, после чего они начнут стихать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в восьмиэтажном доме в Анапе произошло возгорание, площадь пожара составляет 1500 кв. метров.