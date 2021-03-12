Новосибирск, , 09:10 — REGNUM Паводковая обстановка на территории Сибирского федерального округа в настоящее время, по оценкам специалистов, стабильная. Первая волна весеннего половодья в Сибири ожидается с третьей декады марта. Об этом сообщает новосибирское региональное управление МЧС РФ.

Заместитель министра МЧС России Виктор Яцуценко во время на селекторного совещания подчеркнул, что необходимо быть готовыми к любому развитию паводковой ситуации.

При наихудшем сценарии прохождения паводка, в зону подтопления могут попасть до 759 населенных пунктов на территории сибирских регионов.

Согласно официальным данным, для реагирования на любые нештатные ситуации, связанные с паводком, в Сибири в готовности находятся более 104 тысяч человек и 26 тысяч единиц техники, в том числе 1820 плавсредств, 30 воздушных судов, более 50 беспилотных летательных аппаратов.