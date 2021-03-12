Москва, , 09:09 — REGNUM В России на сегодняшний день продолжает действовать масочный режим, его пока никто не отменял. Об этом 12 марта заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она напомнила, что в стране на федеральном уровне масочный режим был введён постановлением главного государственного санитарного врача РФ, и пока никаких изменений нет.

«Никто не отменил масочный режим, — подчеркнула в беседе с ТАСС Попова. — Федеральная норма обязательна для исполнения для всех».

При этом, отметила глава Роспотребнадзора, регионы в рамках российского законодательства не могут отменять федеральную норму об обязательном масочном режиме.

Так, на сегодня ношение маски обязательно в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек.

«Во всех остальных случаях на улице маски не обязательны», — добавила Попова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России исследовали основные типы масок, предназначенные в том числе для защиты от вирусов, и пришли к выводу, что все образцы безопасны, они не содержат химических веществ. При этом тканевые маски имеют низкую эффективность фильтрации, ни одну из них не стоит использовать для защиты от бактерий и вирусов.

Эксперты отметили, что ни одна из проверенных масок не даёт 100-процентной защиты, они не подходят для использования в «красных зонах» больниц, но могут использоваться в быту с соблюдением всех остальных мер профилактики.