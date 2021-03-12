Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге может закрыться для зрителей на полгода. Такое время потребуется для устранения многочисленных недоделок после скандального капремонта, проходившего в 2010—2014 годах и ставшего причиной возбуждения уголовных дел о мошенничестве.

Большой Драматический театр Дарья Драй © ИА REGNUM

Как пишет издание «Фонтанка», в афише театра спектаклей на Большой сцене после 20 марта уже не значится, но окончательное решение о сроках закрытия в ближайшее время должно принять Минкультуры, в ведении которого находится БДТ.

Во время повторного ремонта необходимо отремонтировать электрику, вентиляцию, решить проблемы с гидроизоляцией, оставшиеся после неудачного капремонта.

Информации о том, где сможет выступать труппа БДТ во время нового вынужденного закрытия Главной сцены пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года стало известно о возбуждении органами СКР уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в ходе реконструкции здания БДТ. Ранее были возбуждены дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудников компании «БалтСтрой» и компании «ТДМ», занимавшихся ремонтом здания БДТ. Это произошло после обнаружения грубых нарушений качества работ, выполненных в процессе реконструкции здания театра, завершившейся в 2014 году.

Еще три уголовных дела было возбуждено по материалам прокуратуры после проверки соблюдения законности при реконструкции исторического здания БДТ. «Помещения театра находились в неудовлетворительном техническом состоянии. В подвале наблюдались следы затопления, на фасадах — разрушения штукатурного и кирпичного слоев, повреждена кровля», — сообщали в Генпрокуратуре в ноябре 2018 года.

Северо-Западная дирекция Минкультуры по строительству, реконструкции и реставрации, которая была заказчиком капремонта, подавала иск в суд о взыскании с недобросовестного генподрядчика более 300 млн рублей. «БалтСтрой» в 2020 году был признан банкротом. Сам БДТ после неудачной реконструкции судился с Северо-Западной дирекцией Минкультуры РФ.

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В феврале 2020 года министр культуры России Ольга Любимова в ходе своего первого рабочего визита в Петербург осмотрела и обсудила с руководством БДТ результат неудачной реставрации здания театра, обернувшейся для БДТ большими проблемами. В целях устранения выявленных нарушений Минкультуры выделило дополнительное финансирование.

Как отмечает «Фонтанка», с тех пор Северо-Западная дирекция была передана из ведения Минкульта в Министерство строительства. С февраля 2021 года она влилась в созданную при Минстрое ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

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