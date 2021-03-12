Москва, , 09:05 — REGNUM Центробанк РФ с 12 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Небанковская кредитная организация «Сетевая расчётная палата» (г. Казань), сообщается на сайте регулятора.

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Решение принято в связи с тем, что «Сетевая расчетная палата» проводила непрозрачные операции, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

По величине активов небанковская кредитная организация занимала 277 место в банковской системе РФ. В НКО «Сетевая расчётная палата» назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 12 марта отозвал лицензию у двух московских банков — КБ «Современные стандарты бизнеса» и КБ «ФорБанк»

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