Кызыл, , 09:05 — REGNUM В Туве по результатам прокурорских проверок возбуждены три уголовных дела по фактам нарушений прав детей на дошкольное образование. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, в халатности обвиняют чиновников города Кызыла, а также Кызылского и Эрзинского районов.

Ранее в рамках нацпроекта «Демография» в этих муниципалитетах были построены 12 ясельных групп на 355 мест при детских садах. Однако в эксплуатацию было принято лишь пять корпусов.

Несмотря на это сотрудники городского и районных управлений образования зачислили детей в недостроенные семь корпусов. Соответственно, они были исключены из списка нуждающихся в получении мест в дошкольных учреждениях.

«Это повлекло существенное нарушение прав детей на дошкольное образование, а также охраняемых законом интересов государства на защиту семьи, материнства и детства», — отметили в управлении.

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