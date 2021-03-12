Москва, , 09:11 — REGNUM Карьера госслужащих желанна для 37% российских граждан. В ряде городов с миллионным населением хотели бы стать чиновниками более половины жителей, это показал опрос сервиса по поиску работы Superjob.

Государственная служба не привлекает 44% респондентов. Мужчины чаще хотят такую карьеру, чем женщины: 40% против 34% соответственно.

В Краснодаре желающих стать чиновниками больше всего — 63%. В Ростове-на-Дону их 57%, в Красноярске — 56%, в Воронеже и Самаре — по 50%, в Екатеринбурге — 46%, в Москве и Санкт-Петербурге — по 45%.

Наименее привлекательна госслужба для жителей Казани — 26%, Уфы и Новосибирска — по 32%.

Опрос проходил с 2 по 17 февраля по всех федеральных округах России. В нём участвовали более 5 тыс. человек старше 18 лет без опыта госслужбы.

Исследование проводилось 2−17 февраля во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 5 тыс. человек старше 18 лет, не имеющие опыта работы на государственной службе.

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