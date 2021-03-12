Уфа, 12 марта, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Закон, который может оградить несовершеннолетних от вовлечения их в несанкционированные митинги, намерены принять в Башкирии. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

ИА REGNUM Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021

Сообщается, что депутаты в ближайшее время планируют рассмотреть законопроект «О внесении изменений в ст. 5 закона Башкирии «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», согласно которому комиссии по делам несовершеннолетних будут вести работу по профилактике распространения террористической идеологии и предотвращению вовлечения детей в несанкционированные акции.

«Общественно-политические события последних месяцев показали, что обозначенная проблема также очень актуальна при проведении публичных мероприятий. Подобная ситуация, с одной стороны, негативно отражается на политической стабильности в стране, создает угрозу территориальной целостности России, с другой — нередко ломает жизнь детям, которые оказываются втянутыми в противозаконную деятельность», — передает слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что нередко для вовлечения детей в конфликты применяется религиозный фактор, при этом несовершеннолетние зачастую не осознают, что они оказались втянутыми в провокации.

«Зато очень скоро, когда они достигают возраста наступления уголовной ответственности, за те же самые действия приходит очень жестокая расплата», — заявил Толкачев.

Он полагает, что новый закон позволит комиссиям вести профилактическую работу с детьми.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены установить штрафы за продажу детям газовых зажигалок.