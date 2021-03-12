Москва, , 09:03 — REGNUM Решение о проведении Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2021 году ещё не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока не принималось решение», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, шестой ВЭФ должен был проходить на острове Русский во Владивостоке со 2-го по 5-е сентября 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса форум был отменен.

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