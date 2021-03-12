Магас, , 09:02 — REGNUM Троих ингушских студентов, которых удалось освободить из тюрьмы в Египте, отправили в санаторий. С просьбой оказать содействие в их реабилитации обратился к министру здравоохранения Ингушетии уполномоченный по правам человека Ибрагим Цечоев, сообщили в его пресс-службе.

«При содействии министра здравоохранения Республики Ингушетия Рукият Торшхоевой студенты, освобожденные из заключения в Арабской Республике Египет И.Аушев, Р.Плиев и И.Чемурзиев, ранее прошедшие медицинское обследование и лечение в лечебных учреждениях республики, направлены на дальнейшее санаторно-курортное лечение и находятся в одной из здравниц Ставропольского края», — говорится в сообщении информационной службы омбудсмена.

Напомним, пятеро жителей Ингушетии, обучавшиеся в исламском университете в Каире были задержаны в августе 2019 года. Долгое время о их судьбе ничего не было известно, пока родственники не забили тревогу и не обратились за помощью к властям республики. В ситуацию вмешался российский МИД, уполномоченный по права человека в РФ. Граждан России обнаружили в тюрьме в Каире, им предъявлялось обвинение в причастности к террористической деятельности.

В результате проведенной работы египетские власти приняли решение экстрадировать троих студентов в Россию. Еще один студент Али Дзейтов все еще находится в каирской тюрьме. О судьбе пятого пока ничего неизвестно.

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