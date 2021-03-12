Москва, , 09:02 — REGNUM В Москве 12 марта ожидаются небольшой снег и метель, сообщает центр «Фобос».

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"Большую часть пятницы столичный регион будет находиться под опекой относительно погожего антициклона, благодаря чему холод продолжит медленно отступать», — рассказали в центре.

Синоптики отметили, что вечером небо нахмурится, пойдёт небольшой снег, усилится ветер и закружит метель.

В столице ожидается до шести градусов ниже нуля, в Московской области — до восьми градусов ниже нуля. Скорость ветра достигнет десяти метро в секунду.