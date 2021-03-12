Москва, 12 марта, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от «Единой России» предлагают запретить библиотекам списывать и уничтожать печатную продукцию, созданную в СССР с сентября 1939 года по сентябрь 1945 года. Об этом сообщил автор поправок депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Газета «Известия» от 2 сентября 1939

«Законопроектом мы предлагаем признать печатную продукцию и иные документы, созданные в СССР с 01.09.1939 по 02.09.1945, частью национального библиотечного фонда», — сообщил Хинштейн в ТГ-канале.

С принятием закона библиотеки (независимо от формы собственности) будут обязаны обеспечивать сохранность таких артефактов, вводится запрет на их списание и уничтожение.

Парламентарии обратили внимание на то, что книги, газеты, журналы, листовки, плакаты и другая печатная продукция, изданная в СССР в годы Второй мировой войны, никак не защищается государством, хотя это — важнейшие исторические документы, свидетельства героизма и трагедии великой эпохи.

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