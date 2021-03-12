Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Одним из важных принципов дальнейшего взаимодействия Киева с Международным валютным фондом (МВФ) является независимость Национального банка Украины и антикоррупционных учреждений страны. Об этом 12 марта заявил директор пресс-офиса фонда Джерри Райс.

«Независимость национального банка Украины — одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим», — приводит его слова «Укринформ».

Также Райс указал, что не менее важным фактором для МВФ является «сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институтов». При этом директор пресс-офиса МВФ подчеркнул, что «это важные предпосылки и требования», имеющиеся в программе фонда для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украине осталось выполнить пять ключевых условий, которые позволят ей сотрудничать с МВФ.