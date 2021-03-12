Оренбург, , 09:01 — REGNUM В Оренбургской области за два месяца 2021 года по вине пьяных водителей произошло семь аварий, в том числе одна смертельная, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Из-за водителей, позволивших себе семь за руль в состоянии алкогольного опьянения, в январе-феврале семь человек получили травы, один человек погиб.

По данным полиции, с 5 марта по 9 марта правоохранители провели профилактическое мероприятие «Пьяный водитель». Выявлено четыре факта управления автомобилями водителями, находящимися в состоянии опьянения, у 23 оренбуржцев отсутствовали водительские права, 32 человека отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, автоинспекторы составили шесть протоколов для возбуждения уголовных дел по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).