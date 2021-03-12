Киев, 12 марта 2021, 09:05 — REGNUM На Украине в 2020 году 73 тыс. медиков потеряли работу. Об этом сообщается на сайте украинского Государственного центра занятости.
В сообщении говорится, что в январе 2021 года были уволены ещё 6 тыс. медработников. Основной причиной стали плановые сокращения, связанные с реформированием украинской медицины.
Ситуацию прокомментировала старший консультант по кадровой политике группы ANCOR Ukraine Жанна Селищева.
Напомним, ранее стало известно, что многие украинские медработники отказываются вакцинироваться от COVID-19 индийской вакциной Covishield. По мнению экспертов, неиспользованную вакцину передадут в силовые структуры, членов которых вакцинируют в приказном порядке.
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