Киев, , 09:05 — REGNUM На Украине в 2020 году 73 тыс. медиков потеряли работу. Об этом сообщается на сайте украинского Государственного центра занятости.

В сообщении говорится, что в январе 2021 года были уволены ещё 6 тыс. медработников. Основной причиной стали плановые сокращения, связанные с реформированием украинской медицины.

Ситуацию прокомментировала старший консультант по кадровой политике группы ANCOR Ukraine Жанна Селищева.

«Говоря о рынке медицины и фармации, можно отметить определённую активность по сравнению с 2020 годом. Компании адаптировались к карантинным реалиям и уже понимают, как в этой ситуации работать. Вместе с тем пока только 15% компаний расширяют штат», — заявила она в комментарии газете «Сегодня».

Напомним, ранее стало известно, что многие украинские медработники отказываются вакцинироваться от COVID-19 индийской вакциной Covishield. По мнению экспертов, неиспользованную вакцину передадут в силовые структуры, членов которых вакцинируют в приказном порядке.

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