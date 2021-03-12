Сухум, , 09:03 — REGNUM 13 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 11 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 161 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 13 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 50 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — шесть человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 13 024 носителей SARS-CoV-2. Из них 12 440 победили инфекцию. Всего в стране скончались 203 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение 10 марта в Абхазии выявили 34 носителей SARS-CoV-2 в результате 253 исследований.

Стоит отметить, что ранее президент Абхазии Аслан Бжания продлил действие карантинных мер в республике до 12 апреля. В стране запрещены массовые мероприятия, закрыты учреждения культуры, спортивные секции и развлекательные центры. В общественном транспорте все должны находиться в защитных масках.

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