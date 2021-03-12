Ньон, Швейцария, , 09:00 — REGNUM Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 12 марта сообщается на сайте УЕФА.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Аякс» разгромил «Янг Бойз» со счётом 3:0. После этой победы сумма баллов Нидерландов в сезоне 2020/21 выросла до 8,400. А по сумме пяти последних сезонов у них набралось 38,400 балла.

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Россия, в свою очередь, имеет 38,382 балла в рейтинге. Причём в нынешнем сезоне эта цифра уже не изменится, поскольку все российские клубы выбыли из еврокубков.

Таким образом, Нидерланды поднялись на седьмое место в рейтинге УЕФА, а Россия опустилась на восьмое.

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