Чита, , 09:03 — REGNUM На полигоне «Цугол» в Забайкальском крае начались боевые стрельбы танковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), которые были переброшены в регион из Приамурья для участия в тактических учениях. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Марш танковых подразделений, в течение недели преодолевших расстояние около двух тысяч километров, осуществлялся комбинированным способом — с использованием железнодорожного транспорта и тягачей. По прибытии на полигон танковые экипажи продемонстрировали свои навыки выполнением боевой стрельбы штатными снарядами в ходе розыгрыша условного танкового боя. Огонь по танкам и противотанковым средствам условного противника, которые обозначали движущие и статические мишени, вёлся в движении в дневное и ночное время суток с использованием многоканальных тепловизионных прицелов.

Всего в учениях задействовано более 100 танков и другой современной боевой техники.

«Решение о проверки танковых подразделений после перевооружения на современные модернизированные танки Т-80БВ и Т-72Б3 на незнакомом полигоне принято командованием военного округа для создания реальной незнакомой обстановки и качественной оценки тактических действий танкистов», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области 11 марта стартовали крупные учения с бригадой управления и связи 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), в которых задействовано около одной тысячи военнослужащих.

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