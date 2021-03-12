Барнаул, , 08:59 — REGNUM Избирательная кампания в новый состав Государственной думы РФ уже «стартовала» в Барнауле. На появившиеся в столице Алтайского края баннеры и другую агитационную продукцию обратил внимание алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:

Политическая агитация в Барнауле Цитата со страницы Константина Емешин в Facebook

«Сегодня случайно пришлось заглянуть в одну муниципальную структуру… А там все завалено буклетами от Бессарабова. Прекрасная политтехнологическая находка — выборов еще нет, и не надо указывать ни тираж, ни источник финансирования… И даже можно использовать фотографии с детьми…

А вышел на улицу… А тут уже громадные дорогие баннеры, причем остроумно совместили баннеры ЛДПР и Бессарабова — ведь когда-то Бессарабов начинал с депутатства от ЛДПР, но вовремя дрейфовал в «Единую Россию», — отметил Емешин на своей странице Facebook в заметке под названием «Как обмануть избирателя — досрочная агитация в Барнауле».

Как сообщало ИА REGNUM, Даниил Бессарабов («Единая Россия») избран в Госдуму РФ по избирательному округу 0039 (Барнаульский — Алтайский край).

Новым составам территориальных избирательных комиссий предстоит провести выборы депутатов Государственной думы РФ и Алтайского краевого законодательного собрания в 2021 году, выборы губернатора края в 2023 году и выборы президента РФ в 2024 году.