Ташкент, , 08:54 — REGNUM Главы министерств и регионов Киргизии и Узбекистана подписали 22 документа, направленные на развитие двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Среди прочих документов стороны подписали план практических мер по расширению и углублению промышленной кооперации, который предусматривает реализацию 50 совместных проектов.

Кроме того, подписано соглашение о создании узбекско-киргизского инвестиционного фонда, документы о взаимной поставке электроэнергии. Подписано также соглашение о строительстве объектов гидроэнергетики.

Подписаны программы взаимодействия МИД двух стран, а также документы в сфере таможенного дела, военного и военно-технического сотрудничества, здравоохранения и по другим направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 марта президент Киргизии Садыр Жапаров находится с официальным визитом в Узбекистане.