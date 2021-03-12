Москва, , 08:54 — REGNUM Жители России назвали сферы деятельности, работу в которых они хотели бы сменить. Так, чаще других специалистов о намерении сменить место работы заявляли охранники (69%). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Работа.ру».

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Также хотели бы уволиться 68% работников в области торговли и столько же сотрудников транспортной сферы, пишет RT. Сменить место работы также готовы 64% специалистов в строительстве. Недовольными своей работой оказались и сотрудники ресторанного бизнеса и промышленного производства — по 62% соответственно.

В финансовой сфере текущая должность не устраивает 57% сотрудников, в сфере медицины — 55% респондентов. Кроме того, в сфере образования о желании уволится заявили 53% участников опроса, а в области маркетинга и рекламы — 52%.

Наименьшая доля специалистов, которые готовы сменить работу, наблюдается в IT-направлении — 50% опрошенных.

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Всего же о готовности сменить текущее место работы заявили более половины жителей России (63%).

Добавим, что участие в исследование приняли свыше 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители России рассказали, насколько сбылись из планы в области карьеры. Так, опрос, проведённый рекрутинговым агентством Superjob, показал, что карьерные планы на десятилетку строили 53% опрошенных, однако сбылись они только у каждого десятого. Карьера ещё 5% респондентов даже превзошла их ожидания.