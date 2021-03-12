Улан-Удэ, , 08:53 — REGNUM В Бурятии синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды 14 и 15 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра, ветер усилится до 22 метров в секунду, а местами до 29 метров в секунду.

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Ожидаются метели, а также понижение температуры на 10 градусов и более — с 8−11 градусов мороза ночью до −29… −34. На дорогах возможны гололедица, накаты и снежные заносы.

В связи с этим жителей призвали соблюдать крайнюю осторожность, уделить повышенное внимание отопительным и электрическим приборам. Водителям рекомендовано отказаться от поездок на дальние расстояния.