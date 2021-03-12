Москва, , 08:58 — REGNUM Китайская компания Chery представит в России новый кроссовер Tiggo 8 Pro с полным приводом к концу 2021 года. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на директора компании по продажам Антона Ганжа.

Пока точная дата появления полноприводной версии кроссовера не сообщается. При этом представитель компании подтвердил, что версия Chery Tiggo 8 Plus с полном приводом в Китае появится уже в текущем году.

По предварительной информации, версию с полным приводом первой получит комплектация кроссовера с двухлитровым двигателем. Однако в России комплектация с таким агрегатом не сертифицирована.

Напомним, в России новый кроссовер Chery Tiggo 8 Pro с передним приводом будет представлен 18 марта. Модель будет предлагаться с двумя турбированными двигателями. Один агрегат объемом 1,6 л мощностью 186 л. с. получит в качестве трансмиссии семиступенчатый преселективный «робот», в второй — двухлитровый мотор производительностью 170 «лошадей» будет сочетаться с вариатором СVT9.

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