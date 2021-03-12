Канберра, , 08:57 — REGNUM Тестирование приложения для подтверждения состояния здоровья пассажиров CommonPass digital health начала австралийская авиакомпания Qantas. Об этом 12 марта сообщается в заявлении авиаперевозчика.

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«Приложение CommonPass для смартфонов предлагает удобный и безопасный метод проверки результатов тестов на COVID-19 и (содержит) информацию о вакцинации», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данное приложение позволяет загрузить результаты тестов от сертифицированных лабораторий и после этого клиенты Qantas могут предъявить доказательство отрицательного результата теста на коронавирус, что в Австралии является обязательным.

Кроме того, отмечается, что авиаперевозчик намерен интегрировать CommonPass в имеющееся клиентское приложение Qantas, в результате чего оно сделается доступным для всех клиентов авиакомпании.

«Мы планируем сделать этот процесс максимально простым и удобным для наших клиентов, чтобы они могли управлять всей необходимой информацией в одной программе и спокойно путешествовать по миру», — добавляется в заявлении.

Отметим, в настоящее время на территории Австралии выявлено за весь период пандемии свыше 29,1 тыс. носителей коронавирусной инфекции.