Саратов, , 09:06 — REGNUM В Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 12 марта, составляет 51 698 человек, за сутки выявлено 171 заражение. Накануне заболели 173 человека. Выздоровел с начала пандемии 46 521 пациент, или почти 90%, за сутки — 152 человека. Всего скончались 700 саратовцев. В стационарах и на дому лечатся 3235 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове за минувший день подтверждены 77 новых случаев, в Энгельсском районе — 20, Балашовском — 16, остальные — в других муниципалитетах области. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано среди жителей старше 50 лет — 111 случаев. У 70 пациентов из числа заболевших выявлена пневмония.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове и во всех районах Саратовской агломерации (Саратовский, Татищевский, Энгельсский) начала работать новая единая диспетчерская служба скорой помощи. Звонки принимают 48 специалистов. По мнению министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, система будет внедряться, но пандемия пока продолжит оказывать влияние на этот процесс. Отслеживать и отлаживать работу системы будут еще 3−4 месяца.

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