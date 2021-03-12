Ярославль, 12 марта, 2021, 08:51 — ИА Регнум. На выборах главы Карабихского поселения Ярославского района Ярославской области разворачивается серьёзная борьба. О своём выдвижении заявили уже 7 кандидатов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт избирательной комиссии.

Выборы

Досрочные выборы пройдут 25 апреля в связи с отставкой прежнего главы Андрея Шатского, избранного главой Ростовского района. Глава Карабихского сельского поселения избирается прямым голосованием.

Изначально фаворитом гонки считался выдвинутый «Единой Россией» начальник транспортного цеха ООО «Импульс», депутат муниципального совета Карабихского поселения Дмитрий Шибаев.

Серьёзную конкуренцию ему может составить другой депутат местного совета — самовыдвиженец Ольга Ульянова. Она начальник участка ЖЭУ №4 «Центра по обслуживанию и ремонту». Шибаев избирался от поселка Дубки, а Ульянова — от Красных Ткачей. Оба известны в своих округах и могут мобилизовать жителей двух крупных посёлков.

Но двух фаворитов может потеснить неожиданный кандидат. От КПРФ на выборы выдвинулся лидер движения «Свободный Ярославль» Андрей Брой. Он генеральный директор ООО ТЛК «Б-ТРАНС», но больше известен своей общественной деятельностью. Брой является помощником депутата муниципалитета Ярославля Наталии Бобряковой, активно поднимает проблемы города и области, критикует власть. В группе «Свободный Ярославль» «Вконтакте» более 7 тысяч участников, на аккаунт в Инстаграм подписано 4,5 тысячи человек.

Андрей Брой очень активен, минусом его как кандидата является отсутствие высшего образования и судимость по статьям «кража» и «угон». Судимость погашена в 2006 году и не является препятствием для участия в избирательной гонке.

Самый экзотичный кандидат — выдвиженец партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». В регионе партия практически неизвестна. Её кандидат житель Красногорска Московской области Михаил Мущеров в графе род занятий указал «вице-президент». Правда, ему в регистрации отказано.

ЛДПР выдвинула участника множества избирательных кампаний начальника общественного пункта охраны порядка Александра Белова. «Справедливая Россия» выдвинула индивидуального предпринимателя Светлану Хвостову. Есть и ещё один самовыдвиженец — индивидуальный предприниматель Игорь Кириллов.

В настоящий момент зарегистрированы трое кандидатов — Белов, Брой и Шибаев.