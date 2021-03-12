Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Все жители Соединённых Штатов старше 18 лет должны получить доступ к вакцине от COVID-19 к 1 мая 2021 года, заявил президент США Джо Байден.

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«Сегодня я объявляю, что распоряжаюсь, чтобы каждый штат и территория США сделали так, чтобы каждый взрослый житель страны старше 18 лет имел доступ к вакцине не позднее, чем к 1 мая», — цитирует его The Washington Post.

Он напомнил, что на сегодняшний день прививки доступны лишь определенным возрастным и социальным группам.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источник сообщила, что власти США уведомили представителей Евросоюза о том, что в ближайшее время не будут поставлять в ЕС вакцины AstraZeneca американского производства. По утверждению источника, Вашингтон заявляет, что не имеет возможности поставлять вакцины в ЕС. Причины такого решения представители США не раскрывают.

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