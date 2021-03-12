Курган, , 08:48 — REGNUM В Кургане школьники с 1 апреля 2021 года поедут по транспортным картам. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Электронные транспортные карты будут использоваться для льготного проезда. Льготы в Кургане предоставляются школьникам, нуждающимся в проезде к месту обучения. Для таких учащихся компенсируется 4 рубля за поездку из расчёта 25 поездок в месяц в период учебного года. Детям из малоимущих семей предоставляется 30 бесплатных поездок в месяц, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — 72 бесплатные поездки в месяц на протяжении всего года. Стоимость проезда на общественном транспорте в кургане составляет 26 рублей.

Льготные электронные карты школьникам выдадут социальные педагоги. Данные карты являются безвозмездными, как и их обслуживание. В случае потери карты новая перезапускается за 100 рублей.