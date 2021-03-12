Пермь, , 08:45 — REGNUM В Перми утвердили концепцию празднования Дня Победы в 2021 году, сообщает пресс-служба мэрии.

При благоприятной эпидемиологической обстановке мероприятия проведут в традиционном формате. В День Победы запланированы церемонии возложения цветов и венков, военный парад, концерты, выставки, историко-краеведческие мероприятия и акция «Георгиевская ленточка».

Предполагается работа интерактивных площадок и маршрутов «Трудовой доблести». В 68-м квартале городской эспланады установят экспозицию «Город трудовой доблести», где пермяки и гости города смогут узнать о подвигах тружеников города Молотов (такое название носила Пермь в годы Великой Отечественной войны).

В концепцию празднования Дня Победы вошла акция «Звезда героя», в ходе которой посетители смогут создать звезду, нанести на нее имя своего героя и закрепить её на сетке конструкции в центральных локациях города.

Праздничные мероприятия организуют не только на эспланаде, но и на набережной Камы, где развернут тематические интерактивные зоны для детей, музыкальные площадки, организуют флешмобы. Завершится празднование Дня Победы фейерверком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Перми указом президента России Владимира Путина в 2020 году городу присвоено звание «Город трудовой доблести».

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