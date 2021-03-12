Москва, , 08:55 — REGNUM Вредные приложения, так называемые банковские трояны, воруют деньги с банковских счетов владельцев мобильных устройств. Свести такой риск к минимуму позволяют меры профилактики, говорится в опубликованном 12 марта сообщении Роскачества.

Троян способен похитить все данные для входа в мобильный банк, выводя собственный интерфейс поверх настоящего. Также приложение способно перехватить сообщение с одноразовым паролем. Это означает, что злоумышленники могут перевести себе чужие деньги.

Пользователи чаще всего сами загружают опасную программу, так как принимают её за полезное приложение. Также они переходят по ссылкам, которые получают в сообщениях или по электронной почте.

В связи с этим эксперты Роскачества призывают не скачивать файлы из неизвестных источников и не устанавливать приложения из неофициальных магазинов. Нельзя устанавливать приложения, если некий человек просит об этом по телефону.

«Банковским троянам нужны два разрешения: показ поверх всех окон и права доступа к СМС, поэтому стоит быть особенно осторожными с приложениями, которые такие права запрашивают», — добавили специалисты.

Также рекомендуется пользоваться приложением мобильного банка, а мобильной или десктопной версией. Не стоит входить в мобильный банк и оплачивать покупки, если устройство подключено к общественному Wi-Fi.

Стоит проверить сумму и реквизиты операции, указанные в СМС от банка. Сообщать коды от СМС никому нельзя. Также нужно установить и регулярно обновлять антивирус на устройстве.

«Не скачивайте все понравившиеся приложения без разбора — сегодня это то же самое, что приводить домой с улицы всех подряд или доверять незнакомцам свое имущество», — подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

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