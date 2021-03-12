Саратов, , 08:48 — REGNUM В Саратове задумались над установкой памятника борцам с коронавирусом. Соответствующее предложение прозвучало от губернатора области Валерия Радаева на коллегии регионального минздрава.

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По его мнению, медработники достойны памятника за труд и самоотверженность в период пандемии. «Словосочетание «красная зона» теперь ассоциируется с подвигом и самоотдачей врачей, медсестер, спасающих людей в ковидных госпиталях. В очередной раз говорю вам — спасибо. Вы — настоящие герои», — отметил глава региона. Статус профессии взлетел, хотя и раньше работники здравоохранения пользовались уважением, заметил Радаев. Губернатор предложил обсудить с общественниками идею установки памятника. Подобные монументы уже установлены в Санкт-Петербурге и Москве.

ИА REGNUM ранее сообщало, в начале марта 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась уже вторая за два дня церемония открытия скульптуры «Плачущий ангел», посвященной умершим в пандемию медицинским работникам.

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Бронзовый памятник медикам — борцам с коронавирусом установят на территории Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова ко Дню медицинского работника, который отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. В 2021 праздник отметят 20 июня.

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