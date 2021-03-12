12 марта 2021 | Время чтения 4 мин

В то время, как Турция испытывает серьезные трудности в отношениях со многими странами западного мира и Ближнего Востока, ее отношения с Россией движутся в конструктивном направлении. По сути, между двумя странами сформировалась не часто встречаемая в международных отношениях конструкция «сотрудничество при конфликте и конкуренции».

Станислав Тарасов, , 09:43 — REGNUM



Реджеп Эрдоган и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Российско-турецкие отношения на подъеме. Президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли в онлайн-режиме участие в мероприятии по запуску второго энергоблока АЭС «Аккую» и договорились о скорой встрече. Они также дали старт заливке «первого бетона» под третий блок этой АЭС, что означает фактический старт строительства блока.

Событие примечательное, оно вызвало заметный общественно-политический резонанс не только на Ближнем Востоке. Еще и потому, что после запуска второго энергоблока АЭС можно говорить о том, что эта стройка является самой большой атомной стройкой в мире. В этой связи катарское агентство Al Jazeera напоминает, что проект строительства «Аккую» является крупнейшей инвестицией Турции объемом 20 миллиардов долларов. Он обеспечит страну 4800 мегаватт энергии и будет отвечать всем современным требованиям мирового ядерного сообщества, предусмотренным стандартами безопасности Международного агентства по атомной энергии. Это часть плана Эрдогана под названием «Видение 2023». Его воплощение должно совпасть со 100-летней годовщиной создания современного турецкого государства. Сам проект нацелен на снижение зависимости страны от импорта энергии. Предполагается, что после завершения строительства АЭС будет удовлетворять потребности Стамбула в энергии и 10% потребностей Турции в целом. Над строительством работают 10 тысяч человек. Планируется создать еще 3500 рабочих мест. Российская сторона активно привлекает к строительству турецкий бизнес, выполнение значительной части заказов локализовано в самой Турции.

Проект АЭС «Аккую» Akkunpp.com

По мнению Al Jazeera, Турция «обладает возможностью для превращения в невоенную ядерную державу, по крайней мере, на региональном уровне, благодаря развитию гражданской ядерной отрасли и накоплению интеллектуального потенциала». Анкара может присоединиться к небольшому клубу стран, производящих атомную энергию в мирных целях. Как заявил на мероприятии по запуску второго энергоблока Путин, новый проект способствует появлению целого поколения турецких экспертов в области ядерной энергетики, 220 турецких ученых сейчас проходят стажировку в российских вузах. Помимо того, сообщает турецкое издание Sözcü, скоро начнется строительство портов, терминалов, коммерческих предприятий, административных зданий в портах на Средиземном море. По мнению газеты, «у Москвы и Анкары далеко идущие планы по выстраиванию стратегического партнерства, когда они начинают действовать бок о бок во многих сферах», если, кроме АЭС «Аккую», иметь в виду и газопровод «Турецкий поток», и приобретение турками российских С-400. Но дело не только в этом.

Турецкие эксперты отмечают, что с выходом Москвы в Средиземное море через Сирию интересы России и Турции стали если и не совпадать полностью по многим направлениям, то сближаться. Кстати, этот факт зафиксировал Эрдоган во время телемоста с Путиным, когда отметил, что «результат российско-турецкого диалога заметен в двухсторонних отношениях, а также во многих сферах — от Нагорного Карабаха до Ливии и Сирии». И еще. Те же эксперты считают, что «под личную дипломатию лидеров подведен серьезный фундамент многопланового и многопрофильного сотрудничества». На основе этого делаются многозначительные предположения о возможности появления в Средиземном море турецко-российского военно-политического альянса как «противовеса антитурецкого фронта в этом регионе мира».

Но дойдет ли дело до этого, говорить сложно. Ведь Турция, будучи членом НАТО, проводит разновекторную внешнюю политику, когда традиционно «разводит» экономику и политику, рассматривая их в разных измерениях. Тем не менее между Анкарой и Москвой сложились своеобразные взаимоотношения при определенном понимании своих национальных интересов. «У нас расходятся взгляды на определенные вопросы с Эрдоганом, иногда даже бывают противоположные взгляды, — говорил Путин. — Но это человек, который держит слово, мужчина. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. Это элемент прогнозируемости, это очень важно, чтобы понять, с кем имеешь дело». В итоге получается, что в то время, как Турция испытывает серьезные трудности в отношениях со многими странами западного мира и Ближнего Востока, ее отношения с Россией движутся в направлении, контрастирующем с этой картиной. Происходит колоссальная интенсификация сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики, туризма.

Владимир Путин общается по видеосвязи Реджепом Эрдоганом Kremlin.ru

По сути, между двумя странами сформировалась не так часто встречаемая в международных отношениях схема «сотрудничества при конфликте и конкуренции». Россия и Турция даже при наличии серьезных разногласий между ними открывают простор для действий друг другу, прагматично справляясь с разногласиями. Проблема заключается в том, как Турция, сближаясь с Россией, станет уравновешивать это в отношениях с Западом.