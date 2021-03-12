Элиста, , 08:42 — REGNUM В Республике Калмыкия учредили орден имени генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза Басана Городовикова. К награде будут представлены жители региона за выдающиеся заслуги.

Решение об учреждении ордена принято в ходе 22-й сессии Народного хурала (Парламента) республики. Предложение депутаты поддержали единогласно. «Народным» орденом будут отмечены жители Калмыкии за заслуги в развитии сельского хозяйства, строительства, транспорта, науки, культуры, литературы, активной деятельности по развитию международного сотрудничества.

ИА REGNUM напоминает, что высшей наградой Калмыкии является орден Белого Лотоса. Его вручают видным общественным деятелям за исключительные заслуги, способствующие процветанию республики.