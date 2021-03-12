Южно-Сахалинск, , 08:42 — REGNUM Сахалин одним из первых в РФ получил новую вакцину от коронавируса «Спутник-Лайт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Заводом выпущено всего две тыс. доз нового препарата. На Сахалин поступило 150 из них.

Главное отличие «Спутника-Лайт» от «Спутника V» в том, что его необходимо вводить один раз. Вакцину только начинают массово использовать, поэтому медики будут проводить более углубленный контроль за привитыми «Спутник-Лайтом»

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии первым компонентом препарата «Спутник V» привились 54 579 жителей. Всего минздрав республики получил 56 412 доз вакцины, использовано 97,6%.