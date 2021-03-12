Уфа, , 08:45 — REGNUM Мужчину обвинили в убийстве пенсионерки, совершенном 26 лет назад в Башкирии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что следователи ведут работу по раскрытию преступлений прошлых лет. Так, в конце 1994 года в Благоварском районе в частном доме села Мирный было найдено тело 71-летней женщины. Из жилища были похищены телевизор и около 300−400 тысяч неденоминированных рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Тогда следователи не смогли раскрыть это преступление.

В текущем году стражи порядка еще раз изучили материалы дела и проверили лиц, которые привлекались к ответственности за аналогичные преступления в этом районе. В результате они установили 48-летнего подозреваемого, который был не раз судим за изнасилования, кражи и другие преступления. Сейчас он находится в исправительной колонии. Его родственники и знакомые вспомнили, что в то время подозреваемый принес домой телевизор и уничтожил свою одежду.

Сообщается, что подозреваемый признал свою вину.

Следователи считают, что в конце 1994 года фигурант уголовного дела захотел украсть у пенсионерки деньги и ценности. По версии следствия, думая, что ее нет дома, он забрался в ее жилище: женщина, увидев вора, подняла крик.

Следователи считают, что обвиняемый нанес пенсионерке многочисленные ранения, от которых последняя скончалась, забрал деньги, телевизор и скрылся. Расследование дела продолжается.

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