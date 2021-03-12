Джакарта, , 08:38 — REGNUM Число погибших в результате автокатастрофы и падения автобуса в ущелье в Сумеданге увеличилось до 29 человек, сообщает CNN Indonesia.

По словам начальника полиции Сумеданга, ещё два человека скончались в больнице после автокатастрофы.

Между тем число пострадавших, проходящих лечение в региональной больнице, в настоящее время составляет 23 человека. Ещё 11 пострадавших с легкими травмами были отправлены домой.

Туристический автобус перевозил школьную группу. В автобусе находилось 66 пассажиров. Полиция и связанные с ней агентства все еще пытаются эвакуировать обломки автобуса, упавшего в овраг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии привели несколько фактов, связанных с падением в ущелье туристического автобуса, перевозившего учащихся.

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