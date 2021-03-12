Махачкала, , 08:38 — REGNUM Следственный комитет в Дагестане возбудил уголовное дело после проведенной спецоперации по предотвращению совершения теракта. Расследуется дело сразу по трем статьям УК РФ: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконный оборот оружия» и «Незаконный оборот взрывных устройств», — сообщили в региональном управлении СКР.

В настоящее время в рамках расследования установлена личность нейтрализованного бандита. Это 56-летний местный житель. Ранее он уже был судим за участие в преступном сообществе, а также за посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия.

Напомним, 11 марта в городе Махачкале была проведена спецоперация по нейтрализации бандита, планировавшего теракты на территории республики. Его обнаружили в ходе оперативно-разыскных мероприятий в частном доме по улице Батырая. В Советском районе Махачкалы был веден режим КТО.

Находившемуся в доме бандиту было предложено сдаться, однако он открыл стрельбу по сотрудникам правопорядка. Ответным огнем его ликвидировали. При обыске на месте боестолкновения были обнаружены автомат, большое количество патронов к нему и готовое к применению взрывное устройство.

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