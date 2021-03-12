Бангкок, , 08:49 — REGNUM Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и другие члены таиландского правительства не стали проходить вакцинацию от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 12 марта сообщили журналистам представители минздрава Таиланда перед началом запланированной вакцинации в стране.

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"Мы не говорим, что препарат (AstraZeneca) плохой, мы приостанавливаем (вакцинацию), чтобы узнать, есть ли какие-либо проблемы с вакциной», — заявил вирусолог из Университета Чулалонгкорн Йонг Пувораван.

Также он уточнил, что минздрав Таиланда ждет, пока Дания и Австрия проведут исследования побочных эффектов вакцины AstraZeneca, и в случае, если последние окажутся не связаны с данным препаратом, этот вопрос будет исчерпан.

Кроме того, представители таиландского минздрава отметили, вакцинация правительства страны и его главы приостановлена из-за того, что «Дания, Исландия и Норвегия временно прекратили использование вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся».

Отметим, ожидалось, что в пятницу глава правительства страны и члены кабинета министров получат первую дозу вакцины AstraZeneca и некоторые из них — китайской Sinovac.