Чита, , 08:37 — REGNUM Забайкальском крае по состоянию на утро, 12 марта, первую прививку от коронавируса поставили уже 48 415 граждан. Из них 1549 человек прошли первый этап и 3292 человека — второй этап вакцинации, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Среди тех, кто уже иммунизировался — более восьми тысяч работников медицинских организаций, более девяти тысяч граждан 60 лет и старше, более двух тысяч сотрудников социальных учреждений, более 10 тысяч работников образовательных организаций, более шести тысяч забайкальцев с хроническими заболеваниями, более тысячи проживающих в социальных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: 12 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 851 человек, причём 92 из них обнаружили за последние сутки.

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